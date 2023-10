Bamako annule l’autorisation de reprise des vols d’Air France vers le Mali

Bamako a annulé, mercredi, l’autorisation donnée à Air France de reprendre la desserte du Mali, car selon les autorités maliennes l’accord avait été donné “sans consultation de la hiérarchie”.

La compagnie aérienne française avait annoncé la reprise des vols vers le Mali à partir de vendredi après deux mois de suspension.

La junte au pouvoir à Bamako a décidé d’annuler l’autorisation donnée à Air France de reprendre la desserte du Mali, ont indiqué, mercredi 11 octobre, deux hauts responsables maliens et un responsable dans le transport aérien, selon France 24.

“La décision a été annulée car l’accord a été donné sans consultation de la hiérarchie”, a dit un haut responsable malien. Air France avait annoncé mardi qu’elle allait recommencer à desservir le Mali à partir de vendredi avec un avion et des équipages d’une compagnie tierce après deux mois de suspension dans un contexte de tensions au Sahel et entre Bamako et Paris.

Le directeur de l’aviation civile au Mali a été remercié, a dit ce responsable sans dire exactement ce qui lui était reproché.

Les trois responsables s’exprimaient sous le couvert de l’anonymat en l’absence de communication publique de la part des autorités. “Il n’y aura pas de vol Air France vendredi. Cela doit se faire de manière responsable et coordonnée, le tout dans le respect de notre souveraineté”, a dit un second responsable.

Un acteur du transport aérien a confirmé que “l’autorisation a été annulée”, sans plus de détails. “Il est clair que les vols ne reprendront pas vendredi”, a-t-il dit.