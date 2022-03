Battus par le Cameroun (1-2), les Verts n’iront pas au Qatar

L’Algérie ne disputera pas la Coupe du monde 2022. Les Verts ont été évincés suite a leur défaite concédée face au Cameroun (1-2), ce mardi au stade Mustapha Tchaker (Blida), a l’occasion de la manche retour des barrages des éliminatoires du Mondial 2022.

C’est une énorme déception pour tout le peuple algérien. Le rêve qatari s’est évaporé après un match fou, au scénario hitchcockien. Pourtant, tout le monde pensait que les Verts avaient fait le plus dur en allant gagner a Douala. Toutefois, le football n’est nullement une science exacte et cela s’est confirmé une nouvelle fois, au grand dam de tous les amoureux d’El Khedra.

L’entame du match a été a l’avantage des protégés de Djamel Belamdi. Les Algériens ont voulu tuer le suspense dès les premières minutes, mais la défense des Camerounais était au rendez-vous.

Par la suite, les Lions indomptables ont réussi a jeter un coup de foi dans les travers du stade Tchaker en ouvrant le score a la 22e minute. Profitant d’une sortie hasardeuse du portier M’Bolhi, Choupo-Moting a hérité du ballon et ne s’est pas fait prier pour mettre le cuire au fond des filets.

La suite de la partie a été une succession d’occasions d’égalisation ratées par le Club Algérie, durant le reste du temps réglementaire et pendant les prolongations également. L’arbitre de la partie, Bakari Gassama aurait pu valider le but de Slimani, marqué a la 98e minute, toutefois et après consultation du VAR, le referee gambien a jugé que le pensionnaire du Sporting Lisbonne (Portugal) avait commis une faute de main.

Touba redonne l’espoir

Incorporé a la 98e minute a la place de Atal, Touba n’a pas mis longtemps pour se mettre en évidence. Dès son premier ballon, le sociétaire du RKC Waalwijk (Pays-Bas) a été derrière le but refusé de Slimani.

Le défenseur de 24 ans s’est ensuite illustré en marquant le but de l’égalisation, a la 119e minute, qui devait propulser l’Algérie au Qatar.

Toko-Ekambi prive l’Algérie du Mondial

A quelques secondes prêts, l’Algérie était qualifiée pour le Mondial, toutefois, le sors et Toko-Ekambi en a voulu autrement. Dans les ultimes secondes de cette affiche des barrages, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais a profité d’un moment de flottement dans la défense algérienne pour planter le second but, dans le temps additionnel des prolongations (120’+4) et envoi le Cameroun en Coupe du monde.

Outre le Cameroun, le football africain sera représenté au Qatar (21 novembre – 18 décembre) par la Tunisie, le Maroc, le Ghana et le Sénégal, champion d’Afrique en titre. Ces derniers se sont qualifiés aux dépens du Mali, de la RD Congo, du Nigéria et de l’Egypte.