Bejaia: Plusieurs incendies déclarés vendredi soir maitrisés selon la Protection Civile

Plusieurs feux de forêts d’ampleur importante déclarés vendredi soir à Bejaia, sans faire de victimes, ni atteindre les habitations, ont été maitrisés, a-t-on appris samedi de la protection civile dont les éléments ont du intervenir jusqu’à une heure avancée de la nuit.

Samedi matin, une vingtaine d’incendies ont été circonscrits et éteints, à l’exception de celui localisé à Aach El Baz (Nid d’Aigle), toujours en combustion, mais largement maitrisé, a-t-on précisé, indiquant que l’espoir est grand néanmoins pour en venir à bout, dans les quelques heures qui viennent.

Pour éteindre les incendies, d’importants moyens humains et matériels ont été engagés, a-t-on ajouté, soulignant qu’outre les moyens de la protection civile et de la conservation des forets, une mobilisation générale est intervenue à travers les différents lieux des sinistres, notamment à l’ouest de Bejaia où les flammes ont parcouru des dizaines de kilomètres, depuis le massif de Toudja, à 30 km de Bejaia jusqu’à Saket, Aach El Baz et Boulimat, à quelques encablures seulement de la ville de Bejaia.

Nourries par un vent relativement fort, les flammes se sont déplacées à une vive allure, et l’arrivée des secours et l’engagement massif des citoyens a été salvateur, aidée ultérieurement par l’arrivée de plusieurs colonnes mobiles, et de détachement de l’Armée nationale populaire, ont souligné des habitants de Saket.

“La conjonction de tous ces moyens a éloigné le spectre du drame”, a affirmé Karim, un habitant de la région.

Dès les premières heures, des avions extincteurs ont été mobilisés pour venir à bout des feux déclarés dans la région orientale, notamment à Darguina, Tichy, et Amizour ou la colonne mobile de Sétif a été d’un grand secours, selon la Protection civile.