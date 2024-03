Bourse d’Alger: Les actions du CPA introduites officiellement

Les titres de capital émis par le Crédit populaire d’Algérie (CPA), au cours de la période de l’offre étalée du 30 janvier au 14 mars en cours, ont été introduits officiellement mardi au niveau du compartiment principal de la cote officielle de la Bourse d’Alger.

L’opération s’est déroulée en présence de ministre des Finances, Laaziz Faid, du gouverneur de la Banque d’Algérie, Salah Eddine Taleb, des Directeurs généraux du CPA, Ali kadri, et de la Bourse d’Alger, Yazid Benmohoub, du président de la Commission d’Organisation et de surveillance des Opérations de Bourse (COSOB), Youcef Bouznada et des cadres du secteur des Finances.

L’admission des titres de capital de cette banque publique en Bourse vient en concrétisation de l’engagement de l’émetteur transcrit dans la notice d’information, relative à l’offre à prix fixe ayant reçu le visa de la COSOB le 18 janvier dernier.

Constatant la satisfaction de toutes les conditions d’éligibilité relatives à l’introduction à la Bourse d’Alger, la COSOB a autorisé en date du 20 mars courant l’admission à la cote officielle des actions du CPA.

Cette opération a permis la vente de près de 49 millions (48.958.634) d’actions, représentant plus de 112,5 milliards de DA (112.570.944.200 DA) au prix de 2300 DA l’action, soit 24,48% du capital social de la société.

“Ultérieurement à l’admission en Bourse, un contrat de liquidité sera mis en œuvre par l’émetteur et l’Intermédiaire en Opérations de Bourse en vue d’assurer la cotation régulière du titre de capital notamment, durant les premiers mois suivant son introduction à la cote”, a précisé la bourse d’Alger dans un document remis à la presse à cette occasion.

L’introduction des titres de capital du CPA/Spa au niveau de la cote officielle de la Bourse d’Alger vient, ainsi, porter le nombre de titres de capital cotés à six (Alliance Assurances, Biopharm, El Aurassi, Saïdal, AOM Invest en plus du CPA) et le niveau de la capitalisation boursière à plus de 531 milliards de DA, selon la même source.