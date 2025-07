Canicule: La Protection civile appelle à la vigilance et au respect des consignes de prévention

La direction générale de la Protection civile a appelé, jeudi dans un communiqué, à suivre les mesures préventives pour éviter les effets de la canicule qui touche plusieurs wilayas du pays.

Dans ce cadre, la population, en particulier les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques ainsi que les enfants, est conviée “à éviter de s’exposer au soleil, à fermer les volets et les rideaux des façades exposées au soleil et à provoquer des courants d’air dans tout le bâtiment dès que la température extérieure est plus basse que la température intérieure”.

La Protection civile conseille, également, d'”éviter les endroits confinés, de baisser ou d’éteindre les lumières électriques et de se déplacer qu’en cas de nécessité, tôt le matin ou tard le soir, en particulier dans les wilayas intérieures, tout en restant à l’ombre dans la mesure du possible”.

Pour ceux qui doivent sortir, il leur est recommandé de “porter un chapeau, des vêtements légers (coton) et amples, de préférence de couleur claire”, ajoute la même source.

Pour ce qui est des activités extérieures nécessitant des dépenses d’énergie importantes (sports, jardinage, bricolage), la Protection civile exhorte les citoyens à les éviter, tout autant que les baignades dans des réserves d’eau (barrage, retenue collinaire, mare d’eau et bassin d’eau), ainsi que dans les plages interdites à cela.

Les consignes en question préconisent, en outre, d'”aider les personnes dépendantes (nourrissons et enfants, personnes âgées, malades) en leur proposant régulièrement de l’eau”.

Les conducteurs n’ayant pas l’air conditionné dans leur véhicule, sont appelés à “éviter les longs trajets au cours de la journée, en les programmant la soirée ou la nuit et en prenant le soin de ne pas laisser les enfants seuls à l’intérieur d’un véhicule”.

S’agissant des personnes qui envisagent de fréquenter les espaces forestiers, la Protection civile recommande d”‘éviter toute action pouvant être à l’origine d’un départ de feu”.

Le numéro vert (1021) et celui d’urgence (14) sont mis à la disposition des citoyens, appelés à préciser, si nécessaire, l’adresse exacte et la nature de l’accident pour une prise en charge rapide et efficace, conclut le communiqué.