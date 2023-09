Cette capitale désignée championne du monde des transports en commun

Paris et ses stations de métros bondées, Paris et ses lignes de RER surchargées, Paris et ses fréquences de rames réduite… Pendre les transports en commun dans la capitale a souvent des allures de chemin de croix pour des Franciliens exaspérés de devoir laisser passer un ou deux métros ou trains avant de pouvoir monter. Malgré ces nombreux axes d’amélioration, Paris vient d’être élue comme la meilleure ville au monde en matière de transports publics selon un classement établi par le cabinet d’assurances William Russell cet été dont Statista se fait l’écho.

Le prix, le couverture du réseau et la taille de la flotte de transports en commun font partie des critères pris en considération pour établir une hiérarchie. Avec une note parfaite de 10 sur 10, la Ville lumière devance la concurrence, selon Yahoo. “Les nombreuses options de transport de Paris rendent les déplacements dans la ville faciles et accessibles”, relève l’étude qui met aussi en avant le faible coût du billet moyen dans une ville où le coup de la vie est “parmi les plus élevés” de la planète. Dans les autres bons points, le cabinet d’assurances vante aussi les “dix programmes de trottinettes électriques disponibles à Paris.”

Paris première mais…

Mais depuis l’étude réalisée en juin 2023, Paris est aussi devenue la première capitale européenne à complètement interdire les trottinettes en libre-service. De quoi faire sensiblement baisser la note si la même étude était réalisée aujourd’hui. Le panel de villes passées au crible (une petite vingtaine seulement) nuance aussi la bonne performance parisienne.

Derrière Paris, surprenant leader, Stockholm s’empare de la deuxième place du classement. “La ville est l’une des plus respectueuses de l’environnement d’Europe, grâce à son accessibilité aux transports publics et à son abondance de véhicules électriques”, note l’étude. La capitale suédoise doit aussi sa place sur le podium à son immense réseau de bus, l’un des plus fournis des villes étudiés. Hong Kong arrive en troisième position avec une note de 8,82 sur 10. Ses points forts? Sa flotte de voitures électriques et ses faibles tarifs de transports publics. Suivent ensuite New York et ses “nombreuses lignes de métro” et Oslo en pointe dans la mobilité douce. Bruxelles, Londres et Berlin apparaissent aussi dans ce top 10. Madrid aussi mais sans pouvoir obtenir la moyenne (4,12/10).