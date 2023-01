CHAN 2023: Bougherra dévoile sa liste de “Guerriers”

Le coach de la sélection nationale (A’) Madjid Bougherra a dévoilé ,ce lundi 2 janvier, la lise des 28 joueurs retenus pour disputer le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN 2023) en Algérie.

Versés dans la groupe (A) aux côtés de la Libye, l’Ethiopie et le Mozambique, les Verts disputeront le match d’ouverture le 13 janvier prochain au stade de Baraki à partir de 17h (heure algérienne).

Il convient de rappeler que l’Algérie est le pays hôte du CHAN du 13 janvier au 4 février 2023.

Ambitieux d’aller loin dans ce tournoi, la “Magic” a composé sa liste en faisant appel à neuf (9) joueurs du leader du Championnat, le CRB, et autant de l’USMA, cinq (5) joueurs du MCA et un joueur chacun pour les clubs de la JSS, l’ESS, le CSC, le PAC et l’USM Khenchla.