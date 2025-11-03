L’ancien ministre des Moudjahidine Tayeb Zitouni tire sa révérence

L’ancien ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a tiré sa révérence ce lundi, a-t-on appris lundi auprès du ministère.

En cette douloureuse circonstance, le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, M. Abdelmalek Tacherift, a adressé ses sincères condoléances et exprimé sa profonde compassion à la famille du défunt, priant Allah Tout-Puissant d’accorder au regretté Sa sainte miséricorde, de l’accueillir en Son vaste paradis et de prêter à ses proches patience et réconfort.

M. Tacherift a estimé que l’Algérie perd, avec la disparition de Tayeb Zitouni, «un homme patriote et dévoué, qui a voué sa vie au service de la patrie, et à la préservation de la Mémoire nationale et du legs des martyrs et des moudjahidine, tout en demeurant attaché aux nobles principes et valeurs de Novembre».