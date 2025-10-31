Décès du Général Hassan Ben Amar: le Général d’Armée Saïd Chanegriha présente ses condoléances

Le Général d’Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire (ANP), a présenté ses sincères condoléances et fait part de sa profonde compassion à la famille du Général Hassan Ben Amar, Inspecteur de l’Arme Forces spéciales du Commandement des Forces terrestres, décédé jeudi, suite à un malaise.

En cette douloureuse circonstance, le Général d’Armée Saïd Chanegriha, ministre Délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire, “présente, en son nom et au nom de l’ensemble des personnels de l’ANP, ses sincères condoléances et fait part à la famille du défunt de sa profonde compassion, priant Allah, Le Tout-Puissant, d’accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde et de l’accueillir en Son Vaste Paradis parmi les Chouhada et les valeureux saints et d’octroyer à sa famille et ses proches tout le courage et la force en cette dure épreuve. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons”, lit-on dans le message de condoléances.

APS