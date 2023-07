Découvrez ce qui a été retrouvé dans la villa du chef du groupe Wagner (PHOTOS)

Depuis le 5 juillet, la twittosphère s’affole autour de clichés du manoir du chef du groupe Wagner diffusés par des médias russes.

À l’intérieur de son immense demeure, les autorités ont retrouvé d’innombrables accessoires pour changer d’identité ainsi que du matériel de torture.

Depuis les exactions de son groupe paramilitaire, Evgueni Prigojine avait disparu. Le 23 juin dernier, il lançait les miliciens de Wagner à l’assaut de la ville de Rostov en Russie. Une mutinerie qui faisait suite à un soi-disant bombardement du Kremlin sur les combattants du groupe. Le lendemain à peine, le groupe Wagner rendait les armes et acceptait de partir en Tchétchénie. Le patron des miliciens a depuis disparu, alors que le Kremlin lui avait promis l’impunité judiciaire en échange d’une reddition et d’un départ avec ses hommes.

En réalité, Evgueni Prigojine n’a jamais quitté le territoire, ont révélé des médias russes le 5 juillet, relayés par Le Figaro. Le grand chef de Wagner était calfeutré dans sa gigantesque demeure à Saint-Pétersbourg, où les forces de l’ordre ont orchestré une perquisition au lendemain des exactions du groupe paramilitaire. Des photos de son manoir ont fuité en même temps que la nouvelle, dévoilant une véritable caverne d’Ali Baba ayant des airs de purgatoire. Parmi les objets en tout genre, certains clichés ont été floutés par les médias pour leur caractère choquant, selon Capital.

L’homme aux 1 000 visages

Une photo de tête coupée a notamment été diffusée sur Twitter. Les officiers ont également retrouvé des armes, à l’instar de pistolets et de kalachnikovs avec d’innombrables chargeurs. Dans une des salles recouvertes de marbre noir et blanc, un gros marteau ainsi qu’une énorme masse, symbole des miliciens de Wagner, étaient posés sur le sol. Y figurait l’inscription: “À utiliser en cas de négociation importante.” Plus glaçant encore: le manoir comporte une salle d’hôpital équipée de tout le matériel nécessaire pour une opération en soins intensifs.

Les médias ont aussi rapporté la grande quantité d’argent cachée partout dans la demeure, sous forme de liasses de billets en roubles et en dollars. Le patron de Wagner possédait également de nombreux passeports avec différentes identités, parfois Evgueni Prigojine, parfois Oleg Semionov ou même Vladimir Bobrov. Le chef milicien changeait régulièrement d’identité, comme le démontrent les nombreux postiches et les perruques retrouvés dans son manoir. L’homme possédait d’ailleurs une étonnante collection de selfies de lui-même grimé de différentes façons, faisant de lui l’homme aux 1 000 visages.