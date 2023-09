Démantèlement d’une dangereuse bande de quartier et saisie d’armes blanches à Douéra

Les services de la Gendarmerie nationale de Douéra (Alger) ont démantelé une dangereuse bande de quartiers, composée de 10 individus, impliqués dans plusieurs affaires de vol avec violence, et saisi des armes blanches et des chiens dangereux utilisés dans les agressions, a indiqué dimanche un communiqué de ces services.

“Dans le cadre de la lutte contre les différentes formes de criminalité et du maintien de la sécurité et de l’ordre publics, les unités de la section régionale de la Gendarmerie nationale de Douéra (Alger), ont arrêté des individus, membres d’une dangereuse bande de quartier qui activaient au niveau des quartiers 20, 22, 23, des cités AADL, le quartier des frères Kéhal et la cité Sidi Bennour à Dekakna (Alger)”, ajoute le document.

“L’opération fait suite à des plaintes dénonçant des rixes à l’arme blanche entre une bande criminelle et des citoyens au niveau du quartier des frères Kéhal, outre le vol et le trafic de drogues, tous types confondus, suscitant une grande terreur chez les habitants des quartiers précités”, selon la même source.

“Des descentes ont été menées ensuite, dans le cadre d’un plan bien ficelé mis en place par les mêmes services pour identifier et arrêter les membres de cette bande criminelle, en coordination permanente avec le Procureur de la République et sous la supervision permanente du commandant de la section de Douéra”.

La descente qui a duré de 05:00 à 15:00 concernait les territoires de wilayas avoisinantes, en vue d’arrêter le reste des éléments de la bande en coordination avec les commandants d’unités territorialement compétentes.

L’opération “s’est soldée par un succès et a abouti à l’arrestation de 10 individus, la majorité des repris de justice, impliqués dans plusieurs affaires de vols avec violence, ainsi que l’arrestation du chef de la bande, un dangereux criminel, et la saisie d’armes blanches, de différentes calibres et types, d’un fusil Harpon et 8 chiens dangereux dressés”, précise la même source.

Lors de l’arrestation des membres de la bande, ces derniers “ont incité les familles à s’opposer à la force publique en lançant des pierres, mais la sagesse des membres de la Gendarmerie nationale et la rapidité de perquisition ont permis d’arrêter la plupart des membres de la bande qui ont semé la terreur dans les quartiers en question”, ajouté la même source.