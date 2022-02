Depardieu se détache de la France: l’acteur a acquis une troisième nationalité

Il se décrit comme un citoyen du monde. Actuellement en France pour la promotion du film Maigret, Gérard Depardieu a fait de nouvelles confidences sur sa nationalité, a rapporté Closer. Interrogé par L’Obs, il a ainsi déclaré: “Même si j’ai encore la nationalité et un passeport français, je suis désormais citoyen russe et dubaïote. Mais ma vie se déroule le plus souvent en Méditerranée”, avant d’ajouter: “J’ai deux bateaux pour la pêche au gros, l’un a Dubaï, l’autre, qui servait pour la pêche au thon et dans lequel j’ai fait aménager un appartement, a Istanbul. Je sillonne, je dérive, ça me va très bien… La France, j’y serai toujours pour tourner, mais de moins en moins pour y vivre. Je vais d’ailleurs mettre en vente mon hôtel parisien et mes vignes.”

Assurant qu’il cessera bientôt son spectacle autour du répertoire de Barbara, Gérard Depardieu a expliqué: “Je vais jouer le spectacle en avril au Théatre des Champs-Elysées, mais après, je ne le présenterai plus qu’a l’étranger. En France, tu chantes vingt chansons, et le fisc t’en prend quatorze. Tu es payé sur six!” En 2015, c’est alors qu’il avait été accusé de vouloir échapper au fisc français que l’acteur avait expliqué dans les colonnes de TV Magazine: “Je veux juste me barrer de ce pays. Ce n’est pas le problème des impôts locaux. Je ne suis pas d’accord avec l’utilisation qu’on fait de l’argent de nos impôts. Alors je ne veux plus être propriétaire. Juste aller ailleurs, louer, vivre et mourir.”