Diminution des visas français aux Algériens: Recul de 14% et 31% de refus!

La délivrance de visas a toujours été parmi les sujets fâcheux qui ravivent les tensions entre l’Algérie et la France.

Le ministre français des Affaires Etrangères, Jean-Noël Barrot, a affirmé, lors de son audition à l’Assemblée nationale sur le projet de loi de finances, qu’au cours des neuf premiers mois de l’année 2025, le nombre de visas délivrés aux Algériens a chuté de 14.5 % par rapport aux chiffres de la même période de l’année précédente, et ce hors visas étudiants.

Le diplomate français a également évoqué le taux de refus par ses services consulaires qui a atteint 31% en Algérie, soit le double de la moyenne mondiale, qui est de 16%.

Ce taux de refus concerne notamment les types de visas suivants :

-Visas touristiques : baisse de 21 %

-Visas économiques : baisse de 12.6 %

-Visas familiaux : diminution de 7.4 %

Selon lui, cette diminution ne résulte pas d’une mesure politique de rétorsion, mais de plusieurs facteurs techniques et conjoncturels, en l’occurrence la réduction des effectifs consulaires français en Algérie , et la baisse des demandes émanant des citoyens algériens eux-mêmes, liée selon lui à une évolution de la perception de la France.