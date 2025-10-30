-- -- -- / -- -- --
Distribution de 144 601 unités de logements à travers l’ensemble du territoire national

Echorouk
144 601 unités de logements, de différentes formules, ont été distribuées ce jeudi à travers l’ensemble des wilayas du pays, et ce, à l’occasion d’une vaste opération de distribution initiée, depuis  par la wilaya de Béjaïa, par le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme, de la Ville et de l’Aménagement du territoire, Mohamed Tarek Belaribi.

Le ministre a précisé, lors du lancement de l’opération de distribution au siège de la wilaya, en présence des autorités locales, que le programme prévoit la distribution de 144.601 logements de différentes formules à l’échelle nationale, à l’occasion de la célébration du 71e anniversaire du déclenchement de la Révolution de libération, dont 23.248 logements publics locatifs (LPL) et 78.463 aides à l’habitat rural.

Il a ajouté que cette opération comprend également la distribution de 10.400 logements promotionnels aidés (LPA), 30.450 logements individuels dans des lotissements sociaux et 2036 logements promotionnels libres.

