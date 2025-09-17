El Bayadh: 4 morts et 4 blessés dans un accident de la circulation

Quatre personnes ont été tuées et quatre autres blessées, mardi soir à Bougtob (wilaya d’El Bayadh) dans un accident de la circulation impliquant trois véhicules, a indiqué en fin de soirée la direction locale de la Santé et de la Population.

L’accident mortel, qui a eu lieu sur la RN 119 près de la commune de Tousmouline après le télescopage de trois véhicules, a fait quatre morts et quatre blessés à différents degrés de gravité, précise-t-on.

Le directeur de la Santé, accompagné de responsables locaux de la daïra de Bougtob, s’est rendu au chevet des blessés pour s’enquérir de leur état de santé et leur prise en charge médicale, alors que les corps des quatre victimes ont été déposés à la morgue, ajoute-t-on de même source.

Une enquête a été ouverte par les services de sécurité sur les causes et les circonstances de ce sinistre.