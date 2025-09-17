-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

El Bayadh: 4 morts et 4 blessés dans un accident de la circulation

Echorouk
  • 36
  • 0
El Bayadh: 4 morts et 4 blessés dans un accident de la circulation

Quatre personnes ont été tuées et quatre autres blessées, mardi soir à Bougtob (wilaya d’El Bayadh) dans un accident de la circulation impliquant trois véhicules, a indiqué en fin de soirée la direction locale de la Santé et de la Population.

L’accident mortel, qui a eu lieu sur la RN 119 près de la commune de Tousmouline après le télescopage de trois véhicules, a fait quatre morts et quatre blessés à différents degrés de gravité, précise-t-on.

Le directeur de la Santé, accompagné de responsables locaux de la daïra de Bougtob, s’est rendu au chevet des blessés pour s’enquérir de leur état de santé et leur prise en charge médicale, alors que les corps des quatre victimes ont été déposés à la morgue, ajoute-t-on de même source.

Une enquête a été ouverte par les services de sécurité sur les causes et les circonstances de ce sinistre.

Articles en Relation
Projet de l’aéroport de Beni-Abbes: Achèvement des études prévu pour la fin de l’année en cours

Projet de l’aéroport de Beni-Abbes: Achèvement des études prévu pour la fin de l’année en cours

Le président de la République nomme les membres du nouveau gouvernement

Le président de la République nomme les membres du nouveau gouvernement

Younous Omarjee, vice-président du Parlement européen : L’attitude de l’UE face à la situation à Gaza fragilise sa crédibilité

Younous Omarjee, vice-président du Parlement européen : L’attitude de l’UE face a la situation a Gaza fragilise sa crédibilité

UAFA: le Président de la FAF Walid Sadi intègre le comité exécutif

UAFA: le Président de la FAF Walid Sadi intègre le comité exécutif

Séisme de 3 degrés dans la wilaya de Médéa

Séisme de 3 degrés dans la wilaya de Médéa

Séisme de 3,2 degrés dans la wilaya de Médéa

Séisme de 3,2 degrés dans la wilaya de Médéa

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus