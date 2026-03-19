Petkovic dévoile une liste de 27 joueurs, six nouveaux éléments sélectionnés

Mondial 2026 :

Le sélectionneur national Vladimir Petkovic a dévoilé mercredi soir une liste de 27 joueurs, comportant entre autres six nouveaux éléments, en prévision des deux matchs amicaux de l’Algérie face au Guatemala et à l’Uruguay, prévus fin mars en Italie, dans le cadre des préparatifs pour la Coupe du monde 2026 de football.

Outre quelques revenants, comme l’attaquant de l’Olympique Marseille, Amine Gouiri, le coach a fait appel à six nouveaux joueurs, dont deux gardiens de but, “pour voir comment ils s’intègrent dans le groupe”, a-t-il expliqué.

“Cela fait un bon moment que nous suivons attentivement le parcours de ces joueurs en club et nous avons jugé que le moment était propice pour les voir à l’oeuvre”, a encore déclaré Petkovic en conférence de presse, tenue à la salle de conférences Mohamed-Sellah du stade Nelson-Mandela de Baraki (Alger).

Les nouveaux joueurs en question sont les gardiens Melvin Mastil (FC Stade Nyonnais/Suisse) et Kilian Belazzoug (Stade Rennais/France), le défenseur Achraf Abada (USM Alger), le milieu de terrain Adil Aouchiche (Schalke 04/Allemagne), ainsi que les attaquants Ahmed Benbouali (FC Gyori/Hongrie) et Fares Ghedjemis (Frosinone/Serie B-Italie).

Le premier test amical face au Guatemala se jouera le vendredi 27 mars au Stade Luigi-Ferraris de Gênes, alors que le deuxième rendez-vous face à l’Uruguay se jouera le mardi 31 mars à l’Allianz Stadium de Turin. Le coup d’envoi des deux matchs sera donné à 20h30 algériennes.

Ces joutes amicales marqueront le retour à la compétition de la sélection nationale, deux mois après la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2025), d’où elle a été éliminée en quarts de finale par le Nigeria (2-0).

Les “Verts” disputeront un autre match amical, le mercredi 3 juin face aux Pays-Bas, au stade de Rotterdam (19h45, heure algérienne), soit quelques jours avant leur départ pour les Etats-Unis, pour prendre part au Mondial, où ils figurent dans le Groupe J, en compagnie de l’Argentine, de l’Autriche et de la Jordanie.

Ces rencontres amicales contre le Guatemala et l’Uruguay se dérouleront pendant un stage de préparation en Italie, prévu entre le 23 et le 31 mars.

Liste des 27 joueurs :

Gardiens : Luca Zidane (FC Grenade/Espagne), Anthony Mandrea (SM Caen/France), Melvin Mastil (FC Stade Nyonnais/Suisse) et Kilian Belazzoug (Stade Rennais/France).

Défenseurs : Achraf Abada (USM Alger), Rayan Aït-Nouri (Manchester City/Angleterre), Zinédine Belaïd (JS Kabylie), Rafik Belghali (Hellas Vérone/Italie), Ramy Bensebaïni (Borussia Dortmund/Allemagne), Mehdi Dorval (SSC Bari/Italie), Aïssa Mandi (Lille OSC/France) et Sohaib Naïr (En-Avant Guingamp/France).

Milieux : Hicham Boudaoui (OGC Nice/France), Ramiz Zerrouki (FC Twente/Pays-Bays), Adil Aouchiche (Schalke 04/Allemagne), Yacine Titraoui (SC Charleroi/ Belgique), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen/Allemagne), Houssem Aouar (Al-Ittihad Djeddah/Arabie saoudite) et Fares Chaïbi (Eintracht Francfort/Allemagne).

Attaquants : Mohamed Amine Amoura (VfL Wolfsburg/Allemagne), Adil Boulbina (Al-Duhaïl/Qatar), Riyad Mahrez (Al-Ahli SC/Arabie saoudite), Anis Hadj Moussa (Feyenoord/Pays-Bas), Amine Gouiri (Olympique Marseille/France), Ahmed Benbouali (FC Gyori/Hongrie), Amine Chiakha (FC Copenhague/Danemark) et Fares Ghedjemis (Frosinone/Italie).

APS