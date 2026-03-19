Un missile iranien fait un mort et plusieurs blessés en Israel

Une personne a été tuée et cinq autres blessées lorsqu’un missile iranien a frappé la région de Sharon, dans le centre d’Israël, tôt jeudi, selon les services d’urgence israéliens.

Des médias israéliens ont rapporté que les équipes de secours fouillaient plusieurs zones après la chute de débris consécutive à l’attaque.

Le journal Yedioth Ahronoth a indiqué qu’un immeuble de huit étages à Tel-Aviv a également été endommagé après qu’un missile a touché la zone.

Cet incident intervient dans un contexte de fortes tensions régionales, marquées par une escalade militaire entre l’Iran et Israël, avec des échanges de frappes ces derniers jours.