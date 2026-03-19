-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

France: Le Ramadan prendra fin le 20 mars 2026

Echoroukonline
  • 71
  • 0
France: Le Ramadan prendra fin le 20 mars 2026

La Grande Mosquée de Paris a annoncé mercredi que la date de l’Aïd el-Fitr 2026, marquant la fin du mois de ramadan, est fixée au vendredi 20 mars.

« Nous avons constaté l’impossibilité d’observer la nouvelle lune : le mois de ramadan durera donc 30 jours. », a précisé la Commission religieuse de l’institution, dans un communiqué. Cette annonce concerne les cinq à six millions de musulmans vivant en France.

Cette décision met fin aux divergences qui avaient entouré le calendrier du ramadan cette année. Le mois de jeûne avait commencé le 18 février selon la Grande Mosquée de Paris, alors que de nombreuses autres institutions, dont le Conseil français du culte musulman (CFCM), l’avaient fixé au 19 février.

Ces différences reflètent les méthodes distinctes de détermination des dates : certaines institutions combinent calcul astronomique et observation de la lune, tandis que d’autres se basent uniquement sur l’observation.

Articles en Relation
Le monoxyde de carbone décime une famille de sept personnes à El Bayadh

Le monoxyde de carbone décime une famille de sept personnes a El Bayadh

Aïd El-Fitr: Observation demain jeudi du croissant lunaire du mois de chaoual

Aïd El-Fitr: Observation demain jeudi du croissant lunaire du mois de chaoual

La CAF annule la victoire du Sénégal

La CAF annule la victoire du Sénégal

Un missile iranien fait un mort et plusieurs blessés en Israel

Un missile iranien fait un mort et plusieurs blessés en Israel

CAN 2025: Le Sénégal saisit le Tribunal arbitral du sport

CAN 2025: Le Sénégal saisit le Tribunal arbitral du sport

Publication du décret présidentiel portant organisation administrative de la wilaya d’Alger

Publication du décret présidentiel portant organisation administrative de la wilaya d’Alger

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus