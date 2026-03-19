Publication du décret présidentiel portant organisation administrative de la wilaya d’Alger
Le décret présidentiel portant organisation administrative de la wilaya d’Alger a été publié dans le dernier numéro du Journal officiel (JO).
Selon le décret présidentiel n° 26-112 du 18 Ramadhan 1447 correspondant au 8 mars 2026, “la wilaya d’Alger est organisée en circonscriptions administratives conformément à l’annexe jointe au présent décret”.
Il est précisé que “la circonscription administrative est administrée par un wali délégué auprès du wali d’Alger”.
Par ailleurs, conformément à l’annexe jointe au décret, la wilaya d’Alger est composée de 13 circonscriptions administratives, englobant entre 3 et 5 communes.
Ainsi, il est énoncé dans ce texte, que la circonscription de Zéralda est composée des communes de “Zéralda, Staouéli, Souidania, Mahelma et Rahmania”, tandis que la daïra de Chéraga regroupe les communes de “Chéraga, Ouled Fayet, Aïn Benian, Dely Brahim et Hammamet”.
La daïra de Draria comprend les communes de “Douéra, Khraissia, Draria, Baba Hacène et El Achour”, alors que la daïra de Birtouta englobe les communes de “Birtouta, Ouled Chebel et Tessala El Merdja”.
La daïra de Bir Mourad Raïs est composée, quant à elle, de “Bir Mourad Raïs, Birkhadem, Djasr Kaçentina, Saoula et Hydra” et celle de Bouzaréah de “Bouzaréah, Béni Messous, Ben Aknoun et El Biar”, Selon l’annexe jointe au décret, les communes de la daïra de Bab El Oued sont “Bab El Oued, Oued Koriche, Bologhine, Raïs Hamidou et Casbah” et la daïra d’Hussein Dey comprend les communes de “Mohamed Belouizdad, Hussein Dey, Kouba et El Magharïa”.
La daïra de Sidi M’Hamed est composée des communes de “Sidi M’Hamed, El Madania, Alger centre et El Mouradia”, tandis que celle d’El Harrach regroupe “Bourouba, Bach Djerah, Oued Smar, El Harrach et Mohammadia”.
Les communes relevant de la daïra de Baraki sont “Baraki, Les Eucalyptus, Sidi Moussa”, alors que “Bordj El Bahri, Dar El Beïda, Bab Ezzouar et Bordj El Kiffan”, relèvent de Dar El Beïda.
Enfin, la circonscription administrative de Rouiba est constituée des communes de “Rouiba, Reghaïa, Heraoua, Aïn Taya et El Marsa”.