Éliminée par le Maroc, la Roja se sépare de son entraîneur

Après avoir échoué à qualifier la Roja en 1/4 de finale de la coupe du monde face aux Lions de l’Atlas, Luis Enrique a été limogé par la Fédération espagnole de football.

Le technicien de 52 ans, qui avait pris les rênes de la Roja en juillet 2018 est remplacé par Luis de la Fuente, a fait savoir jeudi la fédération espagnole, selon Le Monde.

Nommé dans la foulée de la Coupe du monde 2018, Luis Enrique, 52 ans, n’ira pas plus loin que l’édition qatarie à la tête de la sélection espagnole. La fédération de football du pays (RFEF) a fait savoir, jeudi 8 décembre, qu’elle mettait un terme à ses fonctions. L’annonce n’est pas vraiment une surprise, deux jours après l’élimination de la Roja par le Maroc en huitièmes de finale du tournoi (0-0, 3-0 aux t.a.b).

Le natif de Gijon, dans la communauté autonome des Asturies, s’était vu confier les rênes de la sélection en juillet 2018, donc, à l’issue d’un Mondial russe déjà décevant pour les Espagnols : l’aventure des champions 2010 s’était, là encore, arrêtée dès le premier tour de la phase finale, après la défaite contre la nation hôte.

Luis Enrique avait fait une parenthèse de six mois à la tête de la Roja, entre mars et novembre 2019, pour accompagner la fin de vie de sa fille atteinte d’un cancer des os. L’enfant mourra en août de la même année. A son retour, il avait contribué à hisser son pays en demi-finale de l’Euro et en finale de la Ligue des nations, en 2021.