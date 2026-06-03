Espagne: Un match entre la RDC et le Chili interdit à cause d’Ebola

La mairie de La Linea de la Concepcion a interdit mardi la tenue d’un match amical de préparation à la Coupe du monde 2026 entre la République démocratique du Congo et le Chili, prévu le 9 juin au stade municipal de cette commune andalouse de quelque 65 000 habitants. La décision a été prise par le maire José Juan Franco Rodriguez, qui a invoqué un principe de « prudence sanitaire » en raison de l’épidémie d’Ebola touchant la RDC, selon le média français RFI.

Cette mesure s’appuie également sur un rapport du service de santé local, lequel aurait déconseillé la tenue de la rencontre en raison d’éventuels risques sanitaires. Dans un message audio diffusé par la mairie, le maire Juan Franco a indiqué avoir signé un décret interdisant officiellement l’organisation du match entre les deux sélections nationales, d’après le même média.

La sélection congolaise doit affronter le Danemark en Belgique le 3 juin avant son entrée dans la compétition mondiale. La RDC disputera sa première Coupe du monde depuis 1974 et évoluera dans le groupe K avec le Portugal, la Colombie et l’Ouzbékistan.

L’interdiction intervient dans un contexte de vigilance sanitaire liée à l’épidémie d’Ebola signalée en RDC, selon RFI.

Aucune communication officielle des fédérations congolaise ou chilienne n’a, à ce stade, précisé si une solution alternative ou une reprogrammation de la rencontre est envisagée.