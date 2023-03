Football: La Fédération française de football dit non aux pauses pendant les matches pour le ramadan

Contrairement à l’Angleterre, la France n’autorisera pas la mise en place de pauses durant les rencontres pour permettre aux joueurs de rompre leur jeûne lorsque le soleil se couche.

La Fédération française de football n’autorisera pas la mise en place de pauses pendant les rencontres se déroulant au moment du coucher du soleil afin de permettre aux musulmans de rompre leur jeûne. Dans un mail envoyé aux officiels, la Commission Fédérale des arbitres (CFA) de la Fédération française de football (FFF) a fait savoir qu’en raison du principe de «neutralité du football sur les lieux de pratique», cet aménagement ne serait pas accepté.

« Il a été porté à la connaissance de la Fédération des interruptions de matchs suite aux ruptures du jeûne du ramadan. Ces interruptions ne respectent pas les dispositions des Statuts de la FFF (…)», indique le courrier précisant que «la Fédération et ses organes déconcentrés, en tant qu’organes chargés d’une mission de service public déléguée par l’État, défendent les valeurs fondamentales de la République française et doivent mettre en œuvre les moyens permettant d’empêcher toute discrimination ou atteinte à la dignité d’une personne en raison notamment (…) de ses convictions politiques et religieuses».

Depuis le mercredi 22 mars jusqu’au vendredi 21 avril, une partie des musulmans de France respectera le ramadan.