France: le tueur du jeune “Nahel” maintenu en prison

Sa demande de libération rejetée

La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles a provoqué la colère du tueur de Nahel à Nanterre.

L’enquête sur la mort de Nahel se poursuit près de deux mois après que le jeune homme ait été tué lors d’un simple contrôle routier à Nanterre. Le 5 juillet dernier, Le Parisien révélait le compte-rendu des interrogatoires du brigadier à l’origine du tir qui lui a coûté la vie. Au cours de ces auditions menées lors de sa garde à vue dans les locaux de la délégation Paris de l’Inspection générale de la police nationale (IGPN), Florian M., 38 ans, a raconté minute par minute la journée du 5 juillet: de son départ du commissariat de Nanterre jusqu’au contrôle routier de l’adolescent de 17 ans à bord d’une Mercedes « dont le moteur vrombissait et qui circulait dans la voie de bus ». Mis en examen pour homicide volontaire, le motard est écroué depuis le 29 juin.

Florian M., 38 ans, avait demandé sa remise en liberté le 6 juillet, une demande rejetée par la chambre de l’instruction. Il avait fait appel de cette décision le 1er août, selon la cour. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles a confirmé cette semaine le maintien du tueur de Nahel en détention, « conformément aux réquisitions du parquet général », selon Closer. Furieux, son avocat, Laurent-Franck Liénard estime que « cette détention est illégale: elle n’est pas justifiée en droit ni en fait ». « [Florian M.] n’a rien à faire en prison: on se battra jusqu’à ce qu’il sorte », ajoute-t-il. Et fait savoir à l’AFP son intention de former « un pourvoi en cassation ».

Rappelons que la mort de Nahel, 17 ans, a provoqué des contestations partout en France exigeant que justice soit faite.