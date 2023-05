Hadj 2023: Le premier groupe de la mission nationale du Hadj quitte lundi le pays en direction des Lieux saints

Le premier groupe de la mission nationale du Hadj chargé de l’encadrement de la saison 2023/1444h, quittera ce lundi le pays, a fait savoir le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi.

S’exprimant en marge de l’ouverture du séminaire d’orientation religieuse, organisé en collaboration avec l’Office national du Pèlerinage et de la Omra (ONPO) à Dar El Imam (Alger), M. Belmehdi a indiqué que “la date de déplacement du premier groupe de la mission nationale du hadj vers les Lieux saints est prévue ce lundi”.

“Ce groupe a pour mission de préparer l’accueil des premiers pèlerins, devant arriver sur le sol saoudien le 1er juin prochain via un vol qui décollera à 1h du matin de l’aéroport international d’Alger Houari-Boumediene”, a expliqué le ministre.

Et d’ajouter :”outre l’augmentation du quota des pèlerins algériens, plus de 42.000 cette année, le nombre des membres de la mission a également été revu à la hausse et compte pour la première fois, 13 mourchida (2 à 4 auparavant)”.

Le ministre a fait état, en outre, de 17 muftis qui feront office de guides religieux et qui seront répartis sur les centres de la Mecque et de Médine, outre 104 mourchide devant accompagner les pèlerins dans toutes les étapes du pèlerinage.

S’adressant aux mourchidine et aux mourchidate chargés de l’encadrement de cette saison, M. Belmehdi a insisté sur “l’accompagnement, la nécessité d’être au service des pèlerins, et du respect du référent national religieux”.

“Au delà de son aspect religieux, la mission d’encadrement des hadjis est une tâche qui doit être accomplie en toute honnêteté”, a fait remarquer le ministre, soulignant l’importance de la coordination avec les représentants de tous les secteurs membres de la mission.

Pour sa part, le directeur général de l’ONPO, M. Ahmed Slimani a indiqué que l’organisation de la rencontre d’orientation religieuse “vient clôturer la saison des préparatifs logistiques du Hadj de cette année”, assurant de la “disponibilité de tous les services nécessaires négociés par la délégation chargée des préparatifs”.

“Toutes les difficultés relatives aux procédures et à l’organisation ont été levées à travers la coordination étroite entre les composantes du système national du hadj”, a ajouté M. Slimani, exprimant “la disponibilité de la mission nationale à prendre en charge cette tache sensible”.