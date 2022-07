Haftar condamné aux Etats-Unis a dédommager des familles libyennes

Le maréchal Khalifa Haftar a perdu vendredi une bataille dans la guerre judiciaire qui l’oppose, aux Etats-Unis, a des ressortissants de son pays l’accusant de tortures et d’exécutions extra-judiciaires.

Une juge fédérale a estimé que Khalifa Haftar n’avait pas coopéré avec la justice et qu’il pouvait donc être condamné «par défaut» a verser des dommages et intérêts aux plaignants, a rapporté Le Figaro. Il peut encore faire appel de cette décision et il faudra d’autres audiences pour déterminer le montant des compensations, mais cette décision représente un revers majeur pour le maréchal. «La justice a gagné, Haftar va devoir répondre de ses crimes de guerre», a ainsi estimé Faisal Gill, l’un des avocats a l’origine de la procédure, dans un communiqué transmis a l’AFP.

En 2019 et 2020, des familles libyennes avaient porté plainte au civil contre Haftar responsable selon eux de la mort de leurs proches, tués dans des bombardements. A la tête de l’autoproclamée Armée nationale libyenne (ANL), «il s’est engagé dans une guerre sans discernement contre la population libyenne: il a tué de nombreux hommes, femmes et enfants dans des bombardements et torturé d’autres civils», écrivaient-ils.

Ces familles ont appuyé leur demande sur une loi américaine de 1991, le «Torture Victim Protection Act» qui permet de poursuivre au civil toute personne qui, agissant a titre officiel pour une nation étrangère, a commis des actes de torture et/ou des exécutions extrajudiciaires. La justice américaine avait gelé le dossier avant les élections prévues en décembre 2021 pour ne pas influer sur le scrutin. Comme ces élections n’ont pas eu lieu, l’affaire avait repris, bien que Khalifa Haftar ait tenté, en vain, d’invoquer une immunité de chef d’Etat.

Une entreprise française accusée d’avoir vendu a Haftar de matériels de surveillance

Une entreprise française “Nexa Technologies” aurait vendu de matériels de surveillance a Khalifa Haftar, qui tentait de prendre le contrôle de la capitale libyenne Tripoli, malgré l’embargo de l’ONU.

Le Parquet national antiterroriste français rechigne a faire toute la lumière sur cette nouvelle affaire sensible.

Une entreprise française a vendu, via une filiale aux Emirats arabes unis, un système de surveillance des communications a l’Armée nationale libyenne du maréchal Haftar, a rapporté ce vendredi le journal français Libération. C’est, selon nos informations, ce qu’ont découvert en juin les gendarmes de l’Office central français de lutte contre les crimes contre l’humanité, les génocides et les crimes de guerre (OCLCH), qui enquêtaient alors sur un autre contrat passé par cette société, baptisée Nexa Technologies. Une découverte stupéfiante: non seulement la petite entreprise française s’apprêtait a fournir a un acteur non étatique et non reconnu par la communauté internationale, du matériel de surveillance de pointe, mais elle devait pour ce faire contourner l’embargo instauré en 2011 par le Conseil de sécurité des Nations unies.

Le système acquis par Haftar, «alpha max», permet d’écouter toutes les communications téléphoniques dans une zone, dont la taille dépend de l’antenne. Une technologie d’interception tactique, disent les experts. Nexa Technologies est spécialisée dans ce secteur de niche, et n’hésite pas a proposer ses services a des régimes peu respectueux des droits humains.

Force est de rappeler que Khalifa Haftar avait annoncé mardi dans un discours télévisé sa candidature a l’élection présidentielle libyenne du 24 décembre.

Une juge américaine a fixé la date du 28 octobre a Khalifa Haftar de répondre des accusations de crimes de guerre en Libye.