Hamas remet les dépouilles de trois otages israéliens dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu

Le mouvement de résistance palestinien Hamas a remis, dimanche soir, les dépouilles de trois otages israéliens au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu, a confirmé l’armée sioniste.

Dans un communiqué, l’armée a indiqué que les cercueils avaient été transférés au CICR et étaient en route vers les forces israéliennes stationnées à l’intérieur de la bande de Gaza.

Plus tôt, le Hamas avait annoncé qu’il remettrait les corps de trois captifs qu’il avait retrouvés sous les décombres.