-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

Hamas remet les dépouilles de trois otages israéliens dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu

Echorouk
  • 16
  • 0
Hamas remet les dépouilles de trois otages israéliens dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu

Le mouvement de résistance palestinien Hamas a remis, dimanche soir, les dépouilles de trois otages israéliens au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu, a confirmé l’armée sioniste.

Dans un communiqué, l’armée a indiqué que les cercueils avaient été transférés au CICR et étaient en route vers les forces israéliennes stationnées à l’intérieur de la bande de Gaza.

Plus tôt, le Hamas avait annoncé qu’il remettrait les corps de trois captifs qu’il avait retrouvés sous les décombres.

Articles en Relation
AADL 3: Lancement en novembre des travaux de réalisation de 60.000 logements à travers le pays

AADL 3: Lancement en novembre des travaux de réalisation de 60.000 logements a travers le pays

Un BMS annonce des pluies orageuses sur six wilayas

Un BMS annonce des pluies orageuses sur six wilayas

Sahara occidental: L’Algérie affirme que le projet de résolution sur la Minurso est en deçà des aspirations du peuple sahraoui

Sahara occidental: L’Algérie affirme que le projet de résolution sur la Minurso est en deça des aspirations du peuple sahraoui

La fidélité aux sacrifices des aïeux est la boussole qui guide l’Algérie vers la consolidation des fondements de l’Etat national

La fidélité aux sacrifices des aïeux est la boussole qui guide l’Algérie vers la consolidation des fondements de l’Etat national

Trump dément tout projet de frappes américaines au Venezuela

Trump dément tout projet de frappes américaines au Venezuela

Le président de la République se recueille à la mémoire des martyrs de la Glorieuse Guerre de libération nationale

Le président de la République se recueille a la mémoire des martyrs de la Glorieuse Guerre de libération nationale

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus