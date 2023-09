Inondations en Libye: 18 corps sans vie retirés par les équipes de la Protection civile algérienne à Derna

Les équipes de la Protection civile qui participent activement aux opérations de recherche et de sauvetage à Derna, en Libye, ont retiré un total de 18 corps sans vie, suite aux inondations dévastatrices causées par la tempête Daniel qui a durement frappé ce pays, a-t-on appris vendredi.

Dans une déclaration à la presse, le sous-directeur des statistiques et de l’information à la Direction générale de la Protection civile (DGPC), le Colonel Farouk Achour, a indiqué que le dernier bilan fait état de 18 corps retirés par les équipes de la Protection civile qui sont à pied d’œuvre en Libye.

Le Colonel Achour a précisé que les opérations de recherches se poursuivent en collaboration avec les autorités locales, faisant observer que les conditions de travail des équipes de recherches et de sauvetage ainsi que des plongeurs sont “complexes et extrêmement difficiles à cause de la boue, alors que des habitations entières ont été carrément ensevelies”.

Pour rappel, sur instruction du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, l’Algérie a décidé l’envoi en urgence d’importantes aides humanitaires en Libye, composées de produits alimentaires, de matériel médical, de vêtements et de tentes via un pont aérien de huit (8) avions relevant des Forces aériennes de l’Armée nationale populaire (ANP), en guise de solidarité avec le peuple libyen frère.

Quant aux équipes de la Protection civile, elles sont composées de 113 agents, tous grades et spécialités confondus, dont des plongeurs, une équipe médicale spécialisée en médecine des catastrophes, une équipe de gestion des opérations, des équipes de recherche et de sauvetage, des équipes cynotechniques, des équipes logistiques et des psychologues, dotées d’équipements spéciaux d’intervention en cas d’inondations.