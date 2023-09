Inondations en Libye: 5 corps sans vie retirés des décombres par les équipes de la Protection civile algériennes à Derna

Le chargé de communication de la Direction générale de la protection civile, Nassim Bernaoui, a déclaré à l’APS que “les équipes de protection civile qui se sont rendues en Libye pour participer aux opérations de sauvetage et d’aide après les inondations dévastatrices qui ont touché le pays récemment, ont entamé leur travail tôt dans la journée de jeudi à Derna, où elles ont réussi à retirer 5 corps des décombres”.

“Il s’agit des corps de trois hommes et deux femmes”, précise-t-il.

Le même responsable a fait savoir que “les conditions sont catastrophiques dans la ville, à cause des dégâts entrainés par la tempête Daniel”, ajoutant que “l’équipe de secours algérienne dispose de tous les moyens nécessaires pour mener des opérations de recherche, que ce soit sous les décombres ou dans les eaux stagnantes et la boue”. “Le bilan demeure provisoire”, a-t-il souligné.

Les hautes autorités du pays avaient ordonné l’envoi des équipes de protection civile en Libye, en guise de solidarité avec le peuple libyen frère pour participer aux opérations de sauvetage et d’aide.

Selon les mêmes services, l’équipe est composée de “113 agents de protection civile, tous grades et spécialités confondus, dont des plongeurs, une équipe médicale spécialisée en médecine des catastrophes, une équipe de gestion des opérations, des équipes de recherche et de sauvetage, des équipes cynotechniques, des équipes logistiques et des psychologues”. “L’équipe est dotée d’équipements spéciaux d’intervention en cas d’inondations”.

Le bilan provisoire de ces pluies torrentielles et inondations a dépassé les 5.000 décès, tandis que des milliers de personnes sont toujours portées disparues.