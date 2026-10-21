Israël menace d’étendre son occupation au Liban

Le ministre sioniste de la Défense, Israel Katz, a averti mardi que tout tir de roquette ou de drone visant Israël entraînerait des frappes contre la banlieue sud de Beyrouth, menaçant également d’étendre l’occupation israélienne au Liban si le Hezbollah participait à une attaque iranienne.

Dans une publication sur le réseau social américain X, Katz a déclaré qu’Israël pourrait étendre son occupation aux secteurs de Nabatiyeh et du Litani.

Il a averti que les habitants de tout nouveau territoire occupé seraient évacués et que ces zones seraient intégrées de manière permanente à ce qu’Israël présente comme sa zone de sécurité au Liban.

Le ministre a également exclu tout retrait israélien du sud du Liban tant que le Hezbollah n’aurait pas été désarmé sur l’ensemble du territoire libanais.

Katz a affirmé que les forces israéliennes avaient rasé plus de 60 villages libanais, comprenant 23 000 habitations, justifiant ces destructions par l’utilisation présumée de ces localités par le Hezbollah à des fins militaires.

Il a également affirmé qu’Israël avait établi une « zone de sécurité » de 700 kilomètres carrés en territoire libanais et déplacé environ 200 000 habitants.

Ces déclarations interviennent alors que des délégations militaires libanaise et israélienne ont participé mardi à des discussions sous médiation américaine au siège du Commandement central des États-Unis, à Tampa, en Floride.

Depuis le 2 mars, les attaques israéliennes au Liban ont fait des milliers de morts et de blessés et provoqué le déplacement de plus de 1,5 million de personnes.

Le Liban et Israël ont signé le 26 juin un accord-cadre parrainé par les États-Unis, prévoyant un retrait progressif des forces israéliennes, le déploiement de l’armée libanaise et le désarmement du Hezbollah.