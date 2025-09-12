Japon: 206 députés demandent au gouvernement de reconnaître l’État de Palestine

Au Japon, 206 députés ont signé une lettre demandant au gouvernement de reconnaître l’État palestinien, La lettre a été remise au ministre des Affaires étrangères, Takeshi Iwaya.

Selon l’agence Kyodo, trois députés, dont Abe Tomoko, membre du principal parti d’opposition, le Parti constitutionnel démocrate (CDP), ont remis, jeudi, au ministre des Affaires étrangères, Takeshi Iwaya, la lettre signée par 206 députés.

Ce groupe, composé de membres de divers partis, dont le CDP et le Parti libéral démocrate (LDP) au pouvoir, a demandé au gouvernement de reconnaître l’État palestinien.

À l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères Iwaya, Abe, membre du CDP, a déclaré : « Israël n’a pas l’intention d’accepter le cessez-le-feu et on ne peut ignorer le fait que des enfants souffrent de la faim. »

Iwaya a quant à lui déclaré : « Je prends cette question au sérieux, car elle a recueilli un nombre important de signatures. »

Au Japon, le Parlement national (Kokkai), divisé en Chambre des représentants et Chambre consultative, compte actuellement 713 députés.

Certains pays, tels que la France, le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie, ont annoncé leur intention de reconnaître officiellement l’État palestinien lors de l’Assemblée générale des Nations unies (ONU) de ce mois-ci.