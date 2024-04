La bibliothèque personnelle de Cheikh Abdelhamid Benbadis sera remise à Djamaâ El Djazaïr

La bibliothèque contient environ un millier d’ouvrage touchant diverses domaines du savoir, dont entre autres, la civilisation islamique, les questions jurisprudentielles, le “tafsir”, la littérature et la poésie, dont Cheikh Abdelhamid Benbadis se servait lors de son parcours intellectuel et de réforme, a fait savoir M. Abdelaziz Filali qui a mis l’accent sur l’importance de l’initiative visant à préserver un pan de la mémoire de la Nation.

La collection de livres appartenant au précurseur de la renaissance intellectuelle et réformiste en Algérie comprend des ouvrages précieux que l’Imam Benbadis avait ramené d’Egypte, de Tunisie, d’El Hidjaz et d’ailleurs, a souligné M. Filali, rappelant l’embargo imposé, à l’époque, par le colonisateur français qui tentait de bannir l’identité nationale.

Ces livres avaient été collectés et déposés à la maison familiale par feu Abdelhak Benbadis, frère du fondateur et premier président de l’Association des Oulémas musulmans algériens, a rappelé le même responsable.

La bibliothèque personnelle de Cheikh Benbadis (1889-1940) sera installée dans le musée et la bibliothèque de Djamaâ El Djazaïr dans le cadre de cette initiative visant à consolider le rapport entre les générations montantes et leur patrimoine national et historique, a souligné M. Filali.