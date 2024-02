La déclaration de Macron “rejetée” par les dirigeants européens!

Aucun soldat européen ou de l’OTAN ne sera envoyé sur le sol ukrainien

L’OTAN, l’Allemagne, l’Espagne et le Royaume-Uni, alliés de Kiev, ont opposé, mardi, une fin de non-recevoir aux propos d’Emmanuel Macron.

L’OTAN n’a « aucun projet » d’envoi de troupes de combat en Ukraine, a dit, mardi 27 février, un responsable de l’Alliance atlantique à l’Agence France-Presse (AFP), au lendemain des déclarations du président français, Emmanuel Macron. Le chef de l’Etat français avait assuré, à l’issue d’une conférence de soutien à l’Ukraine, lundi 26 février, qu’il n’y avait « pas de consensus aujourd’hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol ». « Mais rien ne doit être exclu », avait-il ajouté.

« L’OTAN et les Alliés apportent une aide militaire sans précédent à l’Ukraine. Nous l’avons fait depuis 2014 et nous sommes passés à la vitesse supérieure après l’invasion russe, mais il n’y a aucun projet de troupes de combat de l’OTAN sur le terrain en Ukraine », a affirmé le responsable de l’OTAN interrogé par l’AFP, selon Le Monde.

Cette vision est partagée par le chancelier allemand, Olaf Scholz. « Il n’y aura pas de troupes terrestres, ni de soldats sur le sol ukrainien envoyés par les Etats européens ou par les Etats de l’OTAN », a-t-il ainsi réagi, rejetant le projet du président français. « Il est important de toujours s’assurer de cela », a-t-il ajouté lors d’une visite à Fribourg, en disant estimer qu’il y avait « une très grande unanimité sur cette question » parmi les pays alliés de l’Ukraine.

Le Royaume-Uni ne prévoit pas non plus de « déploiement à grande échelle » de troupes en plus du « petit nombre » de personnes déjà sur place en soutien à l’armée de Kiev, a fait part Downing Street en réaction aux propos d’Emmanuel Macron. Un porte-parole du premier ministre britannique, Rishi Sunak, a précisé que ce « petit nombre » se trouvait déjà sur place « pour soutenir les forces armées ukrainiennes, en particulier en matière de formation médicale ».

Nécessité de l’« unité » des Européens

En Espagne, le gouvernement, de gauche, n’est « pas d’accord » avec l’idée d’un déploiement de troupes européennes, a affirmé, mardi, la porte-parole de l’exécutif, Pilar Alegria, à l’issue du conseil des ministres. « Nous devons nous concentrer sur ce qui est urgent, à savoir accélérer la livraison de matériel » militaire à Kiev, a-t-elle ajouté, en insistant sur la nécessité de l’« unité » des Européens, « l’arme la plus efficace dont dispose l’Europe » face à la Russie.

L’Italie, par la voix de son gouvernement, a fait savoir que l’aide occidentale à l’Ukraine « ne prévoit » pas le déploiement de troupes européennes ou de l’OTAN.