La fidélité aux sacrifices des aïeux est la boussole qui guide l’Algérie vers la consolidation des fondements de l’Etat national

 Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, vendredi, que la fidélité aux sacrifices des aïeux est la boussole qui guide l’Algérie, dans cette phase sensible, vers la consolidation des fondements de l’Etat national et l’exaltation du patriotisme fédérateur.

