La fidélité aux sacrifices des aïeux est la boussole qui guide l’Algérie vers la consolidation des fondements de l’Etat national

Dans un message adressé au peuple algérien, à la veille de la commémoration du 71e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération, le président de la République a écrit : “nous célébrons, avec fierté, les gloires des générations ayant livré, sans trêve, des batailles aux quatre coins de l’Algérie, afin que la fidélité à leurs sacrifices demeure une source de détermination à toute épreuve alimentant une conscience collective associée à notre glorieuse histoire”, soulignant que “telle est la boussole qui guide l’Algérie, dans cette phase sensible, vers la consolidation des fondements de l’Etat national”.

Cette fidélité, ajoute le président de la République, est la boussole “vers l’exaltation du patriotisme fédérateur des volontés des nationalistes dévoués et des forces vives, particulièrement les jeunes, pour mettre le pays à l’abri des turbulences que connaît notre espace régional, des conflits intenses en cours dans le monde et des fractures dans les relations internationales, et ce, en misant sur nos propres capacités, avec une performance économique génératrice de richesse, et en nous appuyant sur la conscience et le patriotisme des enfants de l’Algérie, déterminés à bâtir fièrement le présent et l’avenir, sur les pas de nos valeureux martyrs, à la mémoire desquels nous nous recueillons, mus par la volonté des sincères qui œuvrent à l’élévation de la patrie et au service du peuple”.

“Le 1er novembre, nous commémorons ensemble l’anniversaire du déclenchement, par le peuple algérien, de la glorieuse et éternelle Révolution de libération. Une date historique charnière faisant suite à de longues décennies de résistances populaires et de lutte nationale, marquées par la souffrance et le sang, au cours desquelles le peuple endura les affres d’une colonisation de peuplement, s’opposant à ses convoitises et à son odieuse tyrannie et refusant, par tous les moyens de résistance dont il disposait, la spoliation de sa terre, la profanation de son histoire et la dénaturation de son identité”, a rappelé le président de la République dans son message.