la France assure qu’elle est prête a accueillir» les migrants

Le ministre répond à l’appel à l’aide lancé par l’ONG européenne. Jeudi, SOS Méditerranée en a appelé à la France, l’Espagne et la Grèce pour l’aider à trouver un port sûr, et débarquer 234 migrants secourus en mer. Au micro de France Info vendredi 4 novembre, le ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combe, a assuré qu’il s’agissait là d’une «question d’humanité» et que la France était «prête».

«Moi, je pense que ces personnes, il faut les accueillir, que ce soit en France, en Italie, en Grèce, en Espagne», a d’abord déclaré le membre du gouvernement, pour qui «il faut qu’il y ait un port en Europe ou en France qui puisse les accueillir, qu’on puisse les soigner.» «Parce qu’il y a des femmes, il y a des enfants qui sont malades, qui sont dans une situation humanitaire terrible», a-t-il complété, avant d’assurer qu’il faudrait ensuite «les accompagner selon notre droit».

«C’est une question d’humanité avant tout. La France est prête à les accueillir comme n’importe quel pays», a encore fait savoir Jean-Christophe Combe, insistant sur «une situation humanitaire épouvantable» : «On ne va pas les laisser mourir en pleine Méditerranée sur un bateau.»

«Quand on écoute le RN, on a l’impression que ces migrants étaient en croisière», a enfin attaqué le ministre, au lendemain d’une suspension de séance à l’Assemblée nationale durant laquelle un député à la flamme est accusé d’avoir tenu des propos racistes. «Ces personnes ont été secourues en Méditerranée parce qu’elles étaient en situation de danger de mort», a-t-il complété.