La Nasa partage une photo d’un objet spatial en forme de ravioli

L’agence spatiale américaine a organisé une sorte de quiz sur les réseaux sociaux en publiant une photo montrant ce qui ressemble à un ravioli suspendu dans l’espace. Elle a proposé de deviner ce que c’est, en donnant cependant rapidement la réponse. Il s’agit de Pan, une lune de Saturne.

La National aeronautics and space administration (Nasa) a partagé des photos d’un objet naviguant dans l’espace et qui ressemble à un ravioli.

“Ravioli, pierogi, empanada? Que voyez-vous? Pas de mauvaises réponses”, a demandé l’agence spatiale américaine dans son post sur un réseau spatial.

Il s’agit en fait de la lune la plus intérieure de Saturne appelée Pan, a ensuite précisé la Nasa. Le vaisseau spatial Cassini a pris des photos de

cet objet céleste, révélant sa forme distinctive de ravioli.

Latest NASA pic of the innermost moon of Saturn, Pan. NASA’s Cassini spacecraft took images from its closest encounter with Pan, revealing its distinctive dumpling shape. The moon has a flat ridge around its midpoint & lines across its surface. pic.twitter.com/SElEaB54ll

— Anj0035 (@anj0035) September 29, 2023