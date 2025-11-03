La terre a fortement tremblé en Russie!

La terre vient de trembler fortement au large de la péninsule du Kamtchatka. Selon le service géophysique unifié de l’Académie des sciences de Russie, il s’agit un séisme de magnitude 5,6 sur l’échelle de Richter.

L’épicentre du phénomène tellurique a été localisé environ 397 kilomètres de Petropavlovsk-Kamtchatski, affirme la même source, citée par l’Agence de Presse Russe.

La péninsule du Kamtchatka située à l’extrémité orientale de la Russie, s’inscrit dans la ceinture de feu du Pacifique, une région connue par sa forte activité sismique et volcanique.