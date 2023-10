La tour Eiffel illuminée en rose pour cette raison!

Comme chaque année depuis 2014, la tour Eiffel sera illuminée de rose, aux côtés, cette fois, de l’Arc de Triomphe et de l’Assemblée nationale, pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein.

Ce dimanche marque le début d’Octobre Rose, le mois d’information et de sensibilisation autour du cancer du sein. Comme chaque année depuis 2014, la tour Eiffel sera illuminée en rose, aux côtés, cette fois, de l’Arc de Triomphe et de l’Assemblée nationale, indique l’association Ruban Rose, qui fête ses 20 ans cette année, selon BFMTV.

Le même jour, 99 femmes et 1 homme, sous traitement en rémission, ou guéris du cancer du sein, marcheront symboliquement sur les Champs-Élysées. À leurs côtés, sur la plus belle avenue du monde, 100 blouses blanches (chercheurs, médecins, soignants…). Tous porteront du blanc et du rose.

“L’harmonie de ces deux couleurs n’est pas un hasard. Le rose représente toutes les personnes touchées par la maladie. Le blanc rappelle le rôle essentiel du corps médical et scientifique et l’importance de la recherche dans la lutte contre le cancer du sein”, explique l’association.