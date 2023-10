L’Algérie condamne fermement l’attentat terroriste dans la capitale turque

L’Algérie a condamné fermement l’attentat terroriste qui a ciblé, dimanche, le siège du ministère de l’Intérieur dans la capitale turque Ankara, assurant la Turquie, pays frère, de sa pleine solidarité, indique un communiqué de la présidence de la République.

“L’Algérie condamne fermement l’attentat terroriste odieux qui a ciblé le siège du ministère de l’Intérieur dans la capitale turque Ankara, dans lequel deux officiers de police ont été blessés dans l’exercice des missions du devoir national”, lit-on dans le communiqué.

“Tout en priant Dieu Tout-Puissant d’accorder un prompt rétablissement aux blessés, l’Algérie réaffirme sa pleine solidarité avec la Turquie, pays frère, suite à cet attentat terroriste perfide, et appelle à la nécessaire conjugaison des efforts régionaux et internationaux pour faire face au terrorisme, sous toutes ses formes, et mettre fin à ses pratiques visant la déstabilisation des Etats”, ajoute la même source.