L’Algérie condamne l’agression sioniste barbare contre la bande de Ghaza

L’Algérie a exprimé sa “profonde” inquiétude face à l’escalade des agressions sionistes barbares contre la bande de Ghaza, qui ont coûté la vie à des dizaines de Palestiniens innocents, appelant la communauté internationale à intervenir immédiatement, à travers les instances internationales concernées, pour protéger le peuple palestinien contre la brutalité et la criminalité sionistes, a indiqué samedi un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger.

“L’Algérie suit avec une profonde inquiétude l’escalade des agressions sionistes barbares contre la bande de Ghaza, qui ont coûté la vie à des dizaines d’innocents enfants du peuple palestinien, tombés en martyrs face à l’entêtement de l’occupation sioniste dans sa politique d’oppression et de persécution imposée au vaillant peuple palestinien”, lit-on dans le communiqué.

L’Algérie “condamne vigoureusement ces politiques et pratiques contraires aux règles humaines les plus élémentaires et à la légalité internationale”, ajoute la même source.

L’Algérie “appelle à nouveau la communauté internationale à intervenir immédiatement, à travers les instances internationales concernées, pour protéger le peuple palestinien contre la brutalité et la criminalité, qui sont devenues la marque de fabrique de l’occupation sioniste des territoires palestiniens”, souligne le communiqué.

L’Algérie demeure convaincue que l’occupation coloniale sioniste est “au cœur du conflit arabo-israélien” et que “mettre fin aux affres et aux tragédies découlant de ce conflit passe, sans nul doute, par le respect des droits nationaux légitimes du peuple palestinien et l’établissement de son Etat indépendant sur les frontières de 1967 avec El-Qods pour capitale”, conclut la même source.