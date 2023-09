L’Algérie décide l’envoi en urgence d’importantes aides humanitaires en Libye

L’Algérie a décidé, sur instruction du président de la République, l’envoi en urgence d’importantes aides humanitaires à l’Etat frère de Libye, suite aux pluies torrentielles et aux inondations ayant touché plusieurs villes libyennes, a indiqué, mardi, un communiqué de la Présidence de la République.

“En réponse à la demande d’aide aux régions sinistrées formulée par le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes El-Menfi suite aux pluies torrentielles et aux inondations ayant touché plusieurs villes de l’Etat frère de Libye, l’Algérie décide, sur instruction du président de la République, l’envoi en urgence d’importantes aides humanitaires, constituées de produits alimentaires, de matériel médical, de vêtements et de tentes via un pont aérien de huit (8) avions relevant des Forces aériennes de l’Armée nationale populaire (ANP)”, lit-on dans le communiqué.

Ces aides, poursuit le communiqué, expriment “l’engagement de l’Algérie, Gouvernement et peuple, en faveur de la solidarité inconditionnelle sans limites avec le peuple libyen frère en vue de l’aider à surmonter cette douloureuse épreuve”.