L’Algérie loue les qualités du nouvel envoyé personnel onusien pour le Sahara Occidental

Sans successeur depuis la démission de Horst Kohler en mai 2019, l’Algérie enregistre désormais avec intérêt la nomination de M. Staffan De Mistura en sa qualité d’envoyé personnel pour le Sahara Occidental dont elle loue les qualités personnelles et professionnelles reconnues et appréciées.

“L’Algérie enregistre, avec intérêt, la décision du secrétaire général de l’ONU de nommer M. Staffan De Mistura en qualité d’envoyé personnel pour le Sahara Occidental”, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

“Tout en déplorant profondément le retard, imputable a la partie marocaine, ajoute-t-il, pour le remplacement de son prédécesseur, M. Horst Kohler dont la démission était intervenue en mai 2019, l’Algérie note que la nomination de M. De Mistura intervient dans un contexte fortement dégradé et porteur de risques, car marqué par la reprise des hostilités suite a la rupture brutale du cessez-le-feu par les forces d’occupation marocaines qui se maintiennent illégalement, depuis le 13 novembre 2020, dans la zone tampon au niveau de Guerguerat, en violation flagrante des accords militaires, signés par les deux parties et endossés par le Conseil de Sécurité. La démilitarisation de cette zone, consacrée par les accords en question, est la pierre angulaire de tout processus politique crédible visant a trouver une solution pacifique au conflit”.

Et le porte-parole du MAE de renchérir: “L’Algérie loue les qualités personnelles et professionnelles reconnues et appréciées de M. De Mistura dont elle soutiendra les efforts et elle formule le vœu que ceux-ci puissent contribuer a une relance effective et sérieuse des négociations directes, de bonne foi et sans conditions préalables, dans la fidélité a la préconisation du sommet du Conseil de paix et de Sécurité de l’Union Africaine, entre les deux parties au conflit, a savoir le Royaume du Maroc et le Front Polisario, en vue de parvenir a une solution garantissant au peuple du Sahara Occidental l’exercice libre et authentique de son droit inaliénable et imprescriptible a l’autodétermination.”

“Cette approche, soutient-on de même source, privilégiant les pourparlers directs et francs, sans aucune condition préalable, entre les deux parties s’inscrit dans la fidélité et la conformité a la décision adoptée en mars 2021 par le sommet du Conseil de paix et de sécurité de l’Union Africaine.”