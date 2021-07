L’Algérie produira localement le vaccin Spoutnik et Sinovac en septembre

Le ministre algérien de l’Industrie pharmaceutique, Lotfi Ben Bahmad, annoncé mardi, que son pays produirait localement le vaccin russe anti-Covid Spoutnik ainsi le chinois Sinovac, a partir de septembre prochain.

Intervenant sur les ondes de la Radio Chaîne III, l’invité de la rédaction a fait savoir que les préparatifs techniques et les contacts avec la partie russe se poursuivaient en ce qui concerne la production locale du Spoutnik et sinovac, annonçant notamment l’achèvement de la signature des contrats de production avec les deux géants russe et chinois.

«En septembre, nous serons prêts pour produire un vaccin algérien», a déclaré le ministre à la radio publique francophone.

La même source ajoute que le vaccin sera fabriqué par le groupe public Saidal de la wilaya de Constantine, avec une moyenne de 2 millions de doses mensuelles.

Pour rappel, la production du vaccin sera en partenariat avec le laboratoire russe Gamaleïa qui a mis au point le produit.

Ce projet verra le jour grâce au transfert technologique assuré par les Russes via une plateforme numérique accessible aux experts algériens, et qui rassemble toutes les données nécessaires pour la fabrication du Spoutnik V.