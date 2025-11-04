“L’Algérie réaffirme sa volonté à poursuivre les objectifs du développement durable”

Le président de la République au 2e Sommet mondial pour le développement social

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a prononcé ce mardi, un discours au deuxième Sommet mondial pour le développement social à Doha.

Lu en son nom par le président du Conseil de la Nation, Azzouz Nasri,le Chef de l’Etat a réaffirmé que l’Algérie continuera à jouer son rôle de partenaire efficace et responsable dans les efforts internationaux visant à réaliser le développement durable et à construire un monde plus juste, plus solidaire et plus humain.

« Mon pays, l’Algérie, continuera à jouer son rôle de partenaire actif et responsable dans les efforts internationaux visant à réaliser le développement durable et à construire un monde plus juste, plus solidaire et plus humain, dans le respect de la souveraineté nationale et le renforcement de la coopération internationale fondée sur le respect mutuel », a déclaré le président de la République.

M.Abdelmadjid Tebboune a expliqué que l’Algérie, à travers sa participation à ce sommet, cherche à « mettre en avant la voie qu’elle a empruntée dans le domaine du développement social, une voie qui repose sur une vision nationale qui a fait de la justice sociale, de la protection des populations vulnérables et de la promotion de l’inclusion, les piliers fondamentaux de ses politiques publiques, conformément aux engagements de la Déclaration de Copenhague de 1995 et aux objectifs de développement durable ».

Il a ajouté, dans ce contexte, que l’Algérie « a accordé une attention particulière à l’amélioration des conditions de vie, à la lutte contre la pauvreté et au renforcement du pouvoir d’achat, en augmentant le salaire minimum national et en créant une allocation chômage en faveur des jeunes à la recherche d’un premier emploi, révisé les salaires et les pensions, exonéré les faibles revenus d’impôt et étendu l’allocation de solidarité aux personnes vulnérables et aux personnes handicapées ».