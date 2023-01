Lamamra en visite de travail à Bamako

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra a effectué, en qualité d’envoyé spécial du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, une visite de travail au Mali où il a été reçu par le président de la Transition, Assimi Goïta à qui il a transmis un message du Président Tebboune, indique, mardi, un communiqué du ministère.

“Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra a effectué, en qualité d’envoyé spécial du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, une visite de travail au Mali, durant laquelle il a eu plusieurs entretiens bilatéraux et multilatéraux dans le cadre des relations algéro-maliennes et des efforts pour instaurer la paix et la réconciliation au Mali”, précise la même source.

Dans ce cadre, M. Lamamra a été reçu par le président de la Transition, le colonel Asimi Goïta, “à qui il a transmis un message de son frère le Président Tebboune, dans le cadre des efforts continus en vue de renforcer les relations fraternelles et la coopération entre les deux pays frères, et d’accélérer la cadence de mise en œuvre de l’Accord de paix et de réconciliation issu du Processus d’Alger, compte tenu de son extrême importance dans la préservation de l’unité, de la souveraineté et de la stabilité de la République du Mali et de la région entière”.

Lamamra a également eu des entretiens bilatéraux avec son homologue malien, Abdoulaye Diop, ainsi qu’avec le ministre de la Réconciliation nationale, chargé de l’Accord de paix et de réconciliation, le colonel Ismaël Wagué, ajoute la même source.

Le chef de la diplomatie algérienne a également rencontré, au siège de l’ambassade d’Algérie à Bamako, des représentants des mouvements maliens signataires de l’Accord d’Alger.

Au terme de sa visite, M. Lamamra a présidé, au siège de l’ambassade d’Algérie, une réunion de coordination avec le Groupe de médiation internationale sur le Mali, composé de représentants des pays voisins, de membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, ainsi que de représentants d’organisations régionales et internationales, notamment l’ONU, l’Union africaine (UA), la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’Organisation de la coopération islamique (OCI).

“La réunion a été consacrée à l’examen des moyens d’accompagnement des parties maliennes pour surmonter les défis actuels et réaliser des résultats concrets dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord de paix et de réconciliation issu du Processus d’Alger, notamment en pleine période transitoire que traverse ce pays frère”, conclut le communiqué.