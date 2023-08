Le bilan humain des incendies à Hawaï pourrait doubler ou tripler

Le gouverneur de l’archipel a prévenu qu’il s’attendait à retrouver «10 à 20» cadavres par jour alors que les recherches devraient encore durer une dizaine de jours.

Le bilan humain des incendies à Hawaï atteint désormais 99 morts et «pourrait doubler» cette semaine, ont averti lundi 14 août les autorités de l’archipel, critiquées pour leur gestion du drame. «Au cours des dix prochains jours, ce nombre pourrait doubler», a estimé le gouverneur de Hawaï, Josh Green, sur CNN, en annonçant la découverte de trois cadavres supplémentaires.

Ces incendies sont déjà les plus meurtriers en plus d’un siècle aux États-Unis. Dans le monde, seuls les feux de forêt de 2009 en Australie (180 morts) et de 2018 en Grèce (plus de 100 morts) avaient fait un nombre plus importants de victimes au XXIe siècle.

Des tests ADN pour identifier les victimes

Les chiens renifleurs qui fouillent actuellement les décombres de la ville de Lahaina, quasiment rasée par les flammes, ont encore beaucoup de terrain à couvrir. «Ils trouveront probablement 10 à 20 personnes par jour jusqu’à ce qu’ils aient terminé», a averti Josh Green. Selon lui, les opérations de recherche vont durer encore «probablement 10 jours» et le bilan final est à l’heure actuelle «impossible à deviner». La plupart des corps retrouvés jusqu’ici l’ont été près du front de mer ou dans l’océan, où des dizaines d’habitants se sont jetés pour échapper aux flammes, selon le gouverneur.

«Nous sommes accablés par les circonstances du changement climatique et de la tragédie en même temps», a déploré Josh Green. Dans cette ville historique de 12.000 habitants, ex-capitale du royaume d’Hawaï, le feu a été si intense qu’il a fait fondre le métal. Les cadavres sont méconnaissables et la police appelle les proches de personnes disparues à faire un test ADN, pour faciliter l’identification des victimes. Car jusqu’ici, seules trois victimes «ont pu être identifiées avec leurs empreintes», selon le chef de la police, John Pelletier.