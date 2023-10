Le journaliste Jean-Pierre Elkabbach est mort

Le célèbre journaliste politique et homme des médias Jean-Pierre Elkabbach est mort à l’âge de 86 ans.

Un grand homme des médias est mort ce mardi 3 octobre. Né à Oran le 29 septembre 1937, Jean-Pierre Elkabbach est décédé à l’âge de 86 ans, selon Paris Match. Il a marqué l’histoire de la radio et de la télévision française.

Il revient sur ses débuts à la radio RTF à Oran dans les années 1960

Dans « Les rives de la mémoire », ses mémoires publiées en 2022 chez Bouquins, Jean-Pierre Elkabbach retraçait son parcours de journaliste, démarré dans les années 1960 à la radio RTF à Oran pour se poursuivre dans les plus grandes rédactions: France Inter, Europe 1 puis Antenne 2, où il lance avec Alain Duhamel l’émission « Cartes sur table », qui marque le septennat de Valéry Giscard d’Estaing. Il fut le punching-ball de Marchais, passa des vacances avec Chirac et devint le confident de Mitterrand, écrivait Laurence Ferrari dans Paris Match.

Il jouait son propre rôle dans la série « Baron noir »

Le natif d’Oran évoquait aussi les coulisses de sa dernière interview, en 1994, avec un président malade et au bord de l’épuisement. Jean-Pierre Elkabbach dirigera ensuite la station Europe 1, entre 2005 et 2008, puis rejoindra CNews en 2017. En 2021, il retrouvera la radio, toujours sur Europe 1, pour des grandes interviews politiques, sa passion éternelle. Avec un certain sens de l’autodérision, il jouera aussi son propre rôle dans la série « Baron noir », témoignage de son statut d’incontournable de la vie politique française.