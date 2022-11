Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed, a indiqué samedi à Alger que le manuel scolaire numérique entrera en vigueur dans les prochains jours, appelant à faciliter son acquisition par les parents d’élèves, a indiqué un communiqué du ministère.

Présidant une conférence des cadres de l’Administration centrale et des directeurs de l’Education, tenue par visioconférence, M. Belabed a affirmé que le manuel scolaire numérique “entrera en vigueur dans les prochains jours”, soulignant la nécessité de faciliter son acquisition par les parents d’élèves.

Concernant l’utilisation de la deuxième copie des manuels scolaires dans le cadre des efforts visant à alléger le poids du cartable, le ministre a ordonné l’organisation de campagnes d’inspection pour “vérifier que les cartables des élèves des niveaux d’enseignement concernés par l’allègement ne contiennent pas de livres scolaires” et “présenter un état statistique de l’opération le week-end prochain”.

Le premier responsable du secteur a également donné des instructions afin que toutes les écoles primaires soient dotées de cantines scolaires, en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de la réunion du Conseil des ministres, tenue le 23 octobre 2022, et ce, en coordination avec le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, faisant état de “la couverture de plus de 95% des écoles primaires à l’échelle nationale”.

Le ministre a, par ailleurs, insisté sur la mise en œuvre des conclusions de la Conférence nationale, tenue le 27 octobre dernier, pour atteindre les objectifs tracés et préparer la prochaine rentrée scolaire.

Concernant le programme de commémoration du 68e anniversaire du déclenchement de la Révolution de libération, le ministre a ordonné sa mise en œuvre du 6 au 10 novembre vu que les élèves étaient en vacances (27 octobre-6 novembre).