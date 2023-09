Le Maroc pays hôte de la CAN 2025 par forfait

Le Maroc sera le pays hôte de la CAN 2025 après le retrait de tous les pays candidats, dont l’Algérie.

Le pays des Lions de l’Atlas organisera la compétition continentale en raison des nombreux désistements des autres pays candidats. Pour 2027, la CAF a choisi une candidature surprenante: le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda coorganiseront la compétition.

De janvier à février prochain, la Coupe d’Afrique des nations 2024 se tiendra en Côte d’Ivoire. Et on sait désormais où se dérouleront les deux éditions suivantes. C’est le Maroc qui en sera le pays hôte en 2025, pour la première fois depuis 1988, a rapporté RMC Sport. En 2027, la CAN se tiendra dans trois pays: le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie. Une première historique.

Pour organiser la CAN 2025, contrairement aux désignations habituelles, le Maroc n’a pas eu besoin de réel vote. Les autres candidats à l’organisation de cette CAN se sont tous retirés les uns après les autres. Tout d’abord, l’Algérie, initialement candidate à l’organisation des CAN 2025 et 2027, s’est retirée ce mardi à J-1 de la désignation du pays hôte. Selon le communiqué de la Fédération algérienne, cette décision est motivée “par la réorganisation et la redynamisation du football en Algérie”. Ensuite, la candidature du duo Nigéria-Bénin a elle aussi été retirée dans la foulée du retrait de l’Algérie. Cette fois-ci, le Nigéria et le Bénin ont annoncé se concentrer sur l’édition 2027, sans succès.

Il restait donc le Maroc et la Zambie pour accueillir la CAN 2025. Les Chipolopolos, vainqueurs de la CAN en 2012 avec Hervé Renard, se sont retirés également il y a quelques heures sans pour autant en dévoiler les raisons.