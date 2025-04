L’Algérie dévoile des mesures de sécurité d’envergure pour protéger ses frontières et contrer les menaces.

Le ministère de la Défense nationale a publié une vidéo montrant d’importants renforts militaires et des ressources humaines déployés pour lutter contre le trafic de drogue et d’armes, et également contre la migration illégale, selon un communiqué du ministère.