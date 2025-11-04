Le nouveau wali de Laghouat installé

Le nouveau wali de la wilaya de Laghouat, M.Mohamed Benmalek,a été installé ce mardi, par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, M. Said Sayoud, et ce en remplacement de M.Foudil Douifi, appelé à exercer les mêmes fonctions dans la wilaya d’Adrar.

S’exprimant lors de la cérémonie d’installation, organisée au siège de la wilaya, le ministre a indiqué que la confiance placée par le président de la République en le nouveau wali constitue une grande responsabilité, impliquant d’œuvrer avec dévouement et fidélité au service du citoyen et du développement local.

La wilaya de Laghouat représente un pôle énergétique par excellence, a souligné M. Sayoud, ajoutant que le Gouvernement s’emploie à la diversification de sa base économique à travers l’encouragement de l’investissement dans différents secteurs, dont l’agriculture, la petite industrie et les énergies renouvelables, à même de créer de la richesse et de générer des emplois.

Evoquant aussi le potentiel touristique de la wilaya, dont les vieux ksour, les oasis et les dunes de sables, faisant d’elle une destination prometteuse pour le tourisme intérieur, religieux et saharien, le ministre a appelé à optimiser l’exploitation de ce potentiel en vue de consolider le développement local.

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports a estimé, en outre, que le développement local ne s’articule pas sur les seuls projets matériels, mais aussi sur la consécration de la justice sociale et l’amélioration de la qualité de vie, appelant, à ce propos, à l’adoption d’une approche participative dans la gestion des affaires locales, associant la société civile, les élus et le citoyen dans la prise de décisions concernant les questions de développement.

Au terme de son intervention, M. Sayoud a mis en avant l’importance du rôle des Assemblées populaires communales en matière de développement, invitant à renforcer la confiance du citoyen en les institutions de l’Etat, à travers l’ancrage de la culture de l’écoute du citoyen, l’amélioration des conditions de son accueil et la prise en charge de ses préoccupations, notamment en matière de prestations administratives et de structures de proximité.